Президент Ирана обещает Израилю «божественную месть»

Поддержка Тегераном Газы и Палестины основана на Конституции (Ирана), где «обязанность защиты угнетенных определена как важная задача исламского государства», заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на второй конференции по исполнению Конституции.

«Поддержка угнетенных является одним из основных принципов внешней политики в Конституции Исламской Республики.

Политические развития и ситуации в мире и тенденции некоторых в регионе не изменят этот основной принцип в нашей внешней политике», - сказал президент Ирана.

По его словам, «расовая дискриминация расистского сионистского режима, убийства и резни, несправедливость и угнетение, страдания и власть палестинского народа являются очевидными для всех, и массовые собрания, которые проводятся по всему миру, происходят именно по этой причине. Чистая кровь палестинских детей раскрыла условия для всех».

«Мы не сомневаемся, что рука божественного возмездия за убийство 6 тысяч детей, которые были несправедливо убиты, выйдет наружу и положит конец несправедливому и поддельному сионистскому режиму», - добавил Раиси.