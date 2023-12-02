Польша передаст Украине военную технику

AHS Krab - самоходная гаубица на гусеничном шасси производства Huta Stalowa Wola SA. Польша уже передала Украине из резервов Войска Польского 18 таких машин.

Между Киевом и Варшавой также подписан контракт на производство и передачу 56 этих самоходных установок.

Министерство обороны Украины уже поблагодарило Варшаву за предоставленное вооружение. Там назвали польские самоходки «оружием победы».