Леонид Швец, автор haqqin.az 19:19

После начала большого российского вторжения в Украину Германия едва не стала жертвой энергетического шантажа. Избежать его удалось благодаря тому, что два российских менеджера компании Gazprom Germania проинформировали руководство правительства ФРГ о намерениях их материнской компании. Были срочно предприняты необходимые меры, разрушившие планы Кремля. 4 апреля 2022 года Министерство экономики и защиты климата Германии временно назначило Федеральное агентство по сетям доверительным управляющим группы Gazprom Germania. Министр Роберт Хабек тогда заявил, что «организация доверительного управления служит для защиты общественной безопасности и порядка, а также обеспечения безопасности снабжения». Безопасность Германии действительно была под угрозой.

Руководство «Газпрома» намеревалось вывести часть активов Gazprom Germania. Российские компании «Палмэри» и «Газпром экспорт бизнес-сервисы» без ведома немецких властей приобрели долю в Gazprom Germania, вопреки нормам Евросоюза, требующим согласовывать такие сделки с неевропейскими фирмами. Покупатели были в высшей мере сомнительными: владельцем одной из компаний значился московский диджей, явно подставное лицо. Все действия российской стороны были объявлены юридически недействительными, и правительство Германии назначило временного управляющего компанией. Как стало известно из свежей публикации немецкого делового издания Handelsblatt, упреждающие меры были предприняты, поскольку тревогу забили двое российских менеджеров немецкой дочерней компании «Газпрома». Это они 1 апреля сообщили, что у Москвы есть планы после приобретения Gazprom Germania подставными фирмами объявить о ликвидации компании и прекращении действия контрактов. С учетом того, что Gazprom Germania имел контракты с полутысячей потребителей – крупных коммунальных и промышленных предприятий, поставляя почти половину всего экспортируемого в страну газа, демонстративная ликвидация компании привела бы к хаосу и панике. Это дало бы Кремля рычаг для политического давления на руководство Германии и разрушения западного единства по вопросу антироссийских санкций за войну в Украине. Была срочно создана кризисная группа во главе с государственным секретарем Министерства экономики Удо Филиппом. В нее вошли экономические и юридические эксперты, которые принялись искать выход из ситуации. Работали в полной тайне, даже отключив мобильные телефоны. В итоге было принято решение о передаче Gazprom Germania под временное управление Федерального агентства по сетям. Взрыв московской «энергетической бомбы» опередили на считанные часы.