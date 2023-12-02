Арестович предложил новый Майдан

Накопившиеся за последние годы «противоречия» в Украине можно было бы разрешить, устроив, в частности, «условный Майдан». С таким предложением в своем телеграм-канале выступил экс-советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

«Сумма противоречий, которые накопились за время войны и до нее, может разрешиться только экстраординарным путем», - заявил Арестович.

По его мнению, такими путями могут быть военный переворот, «условный Майдан», изменение позиции центральной власти или выборы.

Арестович добавил, что действующая на Украине власть «утрачивает свою легитимность», а страна «нуждается в непопулярных решениях»: «В военное время это несет прямую опасность как для государства, так и для всех нас».