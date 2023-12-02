Новый китайский вирус может попасть в Россию

«Мы даже не можем сказать - это вирусное или бактериальное. При этом не говорят, что какая-то очень высокая смертность и летальность от этого заболевания. Пока еще рано вообще что-либо говорить и бояться. Скорее всего, переболеем и пройдёт все. Вероятность (что возбудитель окажется в России) всегда есть.

Новый загадочный вирус-мутант был выявлен в Китае. Ежедневно в стране госпитализируют около семи тысяч человек. Инфекция крайне заразна и претендует стать причиной очередного мирового карантина.

Основными симптомами являются узелки в легких, высокая температура с лихорадкой и ознобом.