Хуситы атаковали британцев и американцев

Корабль американских ВМС USS Carney был атакован ракетами и дронами, по всей видимости, хуситов, после того, как пришел на помощь британскому коммерческому судну в Красном море, также атакованному хуситами. Об этом сообщают некоторые зарубежные и израильские журналисты со ссылкой на собственные источники.

Дополнительной информации пока нет. USS Carney - корабль, который с самого начала войны против ХАМАС сбивает иранские баллистические ракеты и беспилотники, запущенные из Йемена по Израилю.