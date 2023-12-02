В России предложили служить два года

В России необходимо вернуть двухгодичную срочную службу, так как это поможет «повысить качество мобилизационного ресурса». Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграме.

Гурулев добавил, что вместо увеличения числа призывников следует увеличить срок службы до двух лет. По его мнению, это решит проблему с недостаточным количеством призывников и также повысит качество подготовки резервного состава. Депутат также выразил свою озабоченность «псевдоуниверситетами», которые «предоставляют молодым людям отсрочку от армии во время обучения, не обеспечивая при этом достойного образования».