Эстония призывает судить руководство России и закрывает границу

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала создать международный трибунал для наказания ответственных за захватническую войну России против Украины. Для военных преступлений есть Международный уголовный суд, преследующий такие деяния. Но должен существовать и трибунал по преступлению агрессивной войны, заявила она в воскресенье, 3 декабря, во время вручения ей в Гамбурге немецкой премии за содействие международному взаимопониманию и примирению имени Марион Дёнхофф.

«Агрессивная война - мать всех преступлений», - подчеркнула глава эстонского правительства, добавив, что ответственные за нее высокопоставленные политики должны быть привлечены к ответственности.

Тем временем глава пограничной службы Эстонии Эва Кальмус предостерегла жителей страны от поездок в Россию. Эстонская граница с Россией может быть закрыта «в течение часа» после решения правительства, предупреждают в Таллинне.