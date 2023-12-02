«Нефтчи» и «Сабах» одержали победы, Мурад Мусаев жестко наехал на азербайджанских судей ВИДЕО
Сегодня состоялись еще два матча 15-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В центральном матче дня «Нефтчи» принимал занимающую 2-е место «Зиря». В важнейшей встрече команде Адриана Муту удалось одержать победу. Единственный гол на 60-й минуте ударом головой забил Рахман Гаджиев. Во втором тайме «Зиря» могла сравнять счет, но не использовала свои моменты.
Теперь у «Нефтчи» 22 очка. Бакинская команда по-прежнему занимает 6-е место, но лишь на очко отстает от 3-й позиции, которая гарантирует участие в еврокубках.
А чуть ранее еще один претендент на медали – «Сабах», проваливший первую четверть чемпионата, обыграл в Товузе гянджинский «Кяпяз» - 2:0. Оба мяча были забиты в первые 15 минут. На 6-й минуте великолепный удар по воротам номинальных хозяев нанес Анатолий Нуриев, а на 15-й минуте Намик Алескеров не без помощи белорусского защитника «Кяпяза» Егора Хвалько затолкал мяч в сетку.
«Сабах» устремился в погоню за командами, которые будут вести борьбу за медали и попадание в так называемую «зону УЕФА». У подопечных Мурада Мусаева 19 очков. Они расположились вслед за «Нефтчи».
А на послематчевой пресс-конференции российский тренер вновь прошелся по азербайджанским судьям. На этот раз еще жестче, чем обычно.
«Я уже два года здесь и крайне недоволен судейством, - цитирует Мусаева azerisport. - В прошлой игре с «Карабахом» в метре от штрафной наступают на ногу Алексею Исаеву. У него шрам остался. Арбитр этого не увидел, хотя это нарушение тянуло на желтую. А мы получили штрафной с выгодной позиции. Подобных эпизодов, где судьи промолчали, в прошлой игре было три. Зато мяч попал в ноготь на пальце руки Маруану, и арбитр это сразу увидел. С «Зиря» Намика Алескерова бьют по лицу - нет фола.
Это моя работа, я живу ей, хочу выходить со своей командой в еврокубки, а выходят судьи и все портят. Сегодняшнее судейство было ужасным. Все говорят: Мусаев получает карточки, его постоянно удаляют. Вот поверьте мне, если судейство поменяется, то ни одной карточки не получу.
Я возмущен. В пользу «Сабаха» нет ошибок, а против нас у меня целая кассета набралась. В Азербайджане приучают к легким штрафным. Каждое касание - фол. Арбитры не меняются, те же самые лица делают ту же самую работу.
У меня на счету 35 еврокубковых матчей, и за это время заработал 1-2 желтые карточки. В России за все время заработал три удаления. То, что здесь происходит, я понять не могу. Я уже дал себе слово не реагировать, но я не могу, извините. Судьям ничего нельзя сказать. Когда они ошибаются, ничего не происходит. А нас на матчи не пускают и еще денежные штрафы выписывают.
Высказал ли я свое недовольство главе Судейского комитета Барышу Шимшеку во время нашей с ним встречи? Он - сильный специалист, работал на самом высоком уровне. Понимаю, что ему сложно переучить людей работать совсем по-другому. Понимаю, насколько сложная у него работа. Надеюсь, при нем все будет здесь меняться.
Многие ребята в Азербайджане умеют судить. С моей стороны будет некрасиво, если назову чье-то имя. Но не могу понять природу этих ошибок. Либо не умеют, либо специально. Судейство - очень сложная работа. Мы должны хорошо делать свое дело. Я не хочу их трогать, честное слово. Мне приятно после игры пожать руку судье за хорошую работу. Игра с «Туран-Товузом» (3:2) была отличной. Судьи даже не было видно. Это главный признак мастерства, когда арбитра не видно.
Не боюсь ли я, что после этих слов судьи станут против меня более агрессивными? Они уже и без того агрессивны по отношению ко мне. Хуже уже некуда. Я понимаю, что они не любят меня. Полгода я молчал и надеялся, что все будет хорошо. Но когда ты находишься в тяжелой ситуации, у тебя не хватает очков и сталкиваешься с грубейшими ошибками, я не могу молчать. Вы правы, ко мне будут хуже относиться».
Напомним результаты вчерашних матчей 15-го тура: «Араз-Нахчыван» - «Сабаил» - 1:1, «Туран-Товуз» - «Сумгаит» - 2:2.
4 декабря тур закроет игра «Карабах» - «Габала». Время начала - 19:30.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 29 очков (14 матчей)
2. «Зиря» - 28 (15)
3. «Сумгаит» - 23 (15)
4. «Сабаил» - 23 (15)
5. «Араз-Нахчыван» - 22 (15)
6. «Нефтчи» - 22 (15)
7. «Сабах» - 19 (15)
8. «Туран-Товуз» - 16 (15)
9. «Габала» - 11 (14)
10. «Кяпяз» - 10 (15).