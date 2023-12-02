Отдел спорта 20:59

Сегодня состоялись еще два матча 15-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В центральном матче дня «Нефтчи» принимал занимающую 2-е место «Зиря». В важнейшей встрече команде Адриана Муту удалось одержать победу. Единственный гол на 60-й минуте ударом головой забил Рахман Гаджиев. Во втором тайме «Зиря» могла сравнять счет, но не использовала свои моменты.

Теперь у «Нефтчи» 22 очка. Бакинская команда по-прежнему занимает 6-е место, но лишь на очко отстает от 3-й позиции, которая гарантирует участие в еврокубках. А чуть ранее еще один претендент на медали – «Сабах», проваливший первую четверть чемпионата, обыграл в Товузе гянджинский «Кяпяз» - 2:0. Оба мяча были забиты в первые 15 минут. На 6-й минуте великолепный удар по воротам номинальных хозяев нанес Анатолий Нуриев, а на 15-й минуте Намик Алескеров не без помощи белорусского защитника «Кяпяза» Егора Хвалько затолкал мяч в сетку.

«Сабах» устремился в погоню за командами, которые будут вести борьбу за медали и попадание в так называемую «зону УЕФА». У подопечных Мурада Мусаева 19 очков. Они расположились вслед за «Нефтчи». А на послематчевой пресс-конференции российский тренер вновь прошелся по азербайджанским судьям. На этот раз еще жестче, чем обычно. «Я уже два года здесь и крайне недоволен судейством, - цитирует Мусаева azerisport. - В прошлой игре с «Карабахом» в метре от штрафной наступают на ногу Алексею Исаеву. У него шрам остался. Арбитр этого не увидел, хотя это нарушение тянуло на желтую. А мы получили штрафной с выгодной позиции. Подобных эпизодов, где судьи промолчали, в прошлой игре было три. Зато мяч попал в ноготь на пальце руки Маруану, и арбитр это сразу увидел. С «Зиря» Намика Алескерова бьют по лицу - нет фола. Это моя работа, я живу ей, хочу выходить со своей командой в еврокубки, а выходят судьи и все портят. Сегодняшнее судейство было ужасным. Все говорят: Мусаев получает карточки, его постоянно удаляют. Вот поверьте мне, если судейство поменяется, то ни одной карточки не получу.