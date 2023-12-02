2 декабря в поселке Вандам Габалинского района гражданин С.Агаев, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, создал опасную ситуацию в общественном месте, утверждают в МВД Азербайджана.

«Близкие родственники, находившиеся с Агаевым во время задержания, и несовершеннолетний, находившийся рядом, оказали сопротивление сотрудникам полиции и попытались забросать их камнями и повредить служебный автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело и арестованы два человека.

В то же время в отношении сотрудника полиции, который превысил полномочия в отношении несовершеннолетнего, была проведена служебная проверка, и он был исключен из органов внутренних дел», - заявили в МВД.