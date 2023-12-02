Уволен сотрудник МВД Азербайджана, применивший насилие к подростку обновлено 21:16; видео
2 декабря в поселке Вандам Габалинского района гражданин С.Агаев, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, создал опасную ситуацию в общественном месте, утверждают в МВД Азербайджана.
«Близкие родственники, находившиеся с Агаевым во время задержания, и несовершеннолетний, находившийся рядом, оказали сопротивление сотрудникам полиции и попытались забросать их камнями и повредить служебный автомобиль.
По данному факту возбуждено уголовное дело и арестованы два человека.
В то же время в отношении сотрудника полиции, который превысил полномочия в отношении несовершеннолетнего, была проведена служебная проверка, и он был исключен из органов внутренних дел», - заявили в МВД.
*** 21:00
В социальных сетях распространяются кадры применения полицейским насилия по отношению к несовершеннолетнему. Как сообщил haqqin.az главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Махир Масимов, инцидент произошел 2 декабря в селе Вандам Габалинского района.
По его словам, по данному инциденту проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка.
December 3, 2023