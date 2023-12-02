У Ирана новый генконсул в Нахчыване
Азиз Мансури назначен новым генеральным консулом Ирана в Нахчыванской Автономной Республике. На этом посту он сменил Сеида Ахмеда Хусейна, пишут местные СМИ.
Новый генеральный консул встретился в Тебризе с губернатором Восточного Азербайджана.
Касаясь отношений с Нахчыванской Автономной Республикой, Азиз Мансури заявил о готовности к сотрудничеству с провинцией Восточный Азербайджан в развитии связей между Ираном и Азербайджанской Республикой.
Губернатор, в свою очередь, подчеркнул важность Нахчывана в ирано-азербайджанских отношениях.