У Ирана новый генконсул в Нахчыване

Азиз Мансури назначен новым генеральным консулом Ирана в Нахчыванской Автономной Республике. На этом посту он сменил Сеида Ахмеда Хусейна, пишут местные СМИ.

Новый генеральный консул встретился в Тебризе с губернатором Восточного Азербайджана.

Касаясь отношений с Нахчыванской Автономной Республикой, Азиз Мансури заявил о готовности к сотрудничеству с провинцией Восточный Азербайджан в развитии связей между Ираном и Азербайджанской Республикой.

Губернатор, в свою очередь, подчеркнул важность Нахчывана в ирано-азербайджанских отношениях.