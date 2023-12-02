В середине ноября Энн Нджери Ньороге подала жалобу в Департамент уголовных расследований Кении, утверждая, что принадлежащие ее компании 100 тысяч тонн дизельного топлива были незаконно выгружены на одном из терминалов порта Момбаса, несмотря на постановление суда. Однако сразу же после посещения офиса Департамента уголовных расследований женщину схватили вооруженные люди в штатском и увезли в неизвестном направлении.

В свою очередь, представитель администрации портов Кении (KPA) заявил, что топливо было ввезено в страну компанией Aramco Trading Fujairah, действующей в рамках межправительственного соглашения.

В начале ноября в Кении разразился скандал вокруг бросившего якорь в порту Момбаса танкера, который вез 100 тысяч тонн дизельного топлива. Кенийские СМИ ссылаются на слова местной предпринимательницы Энн Нджери Ньороге, утверждающей, что груз принадлежит ей.

По словам адвоката Ньороге, ее клиент на телефонные звонки не отвечает, а место, где удерживают Ньороге, ей неизвестно.

Как стало известно позднее, в этой запутанной ситуации фигурируют также местные правительственные чиновники, поскольку Энн Нджери Ньороге подала жалобу в Департамент уголовных расследований по прямому указанию Министерства энергетики Кении.

Представитель кенийского Управления портов сообщил, что компания Ann's Import and Export Enterprises Limited, принадлежащая Ньороге, не имеет лицензии на ввоз топлива в страну.

Дизельное топливо было погружено в конце сентября на танкер MT Haigui в порту Янбу-эль-Бахр в Саудовской Аравии. Вначале танкер направился в порт Джидды для отбора проб, а уже оттуда отплыл 30 сентября в порт Момбаса, где пришвартовался 11 октября.

5 ноября на терминале порта были выгружены 49 тысяч тонн газойля, предназначавшегося для Кении. Остальное топливо должно было поступить в соседние Уганду, Южный Судан и Демократическую Республику Конго.

В управлении портов Кении сообщили, что компания Ann's Import and Export Enterprises Limited в число покупателей груза не входила. Однако Энн Нджери Ньороге представила официальный документ, подтверждающий, что на самом деле дизельное топливо было погружено на танкер в порту Джидды (Саудовская Аравия) 9 октября. Ньороге также продемонстрировала еще один документ, подтверждающий, что страной происхождения груза является… Азербайджан.

Однако управление портов Кении заявляет, что, во-первых, документы, представленные компанией Ann's Import and Export Enterprises Limited, являются поддельными, а во-вторых, учитывая, что путь от Джидды до Момбасы занимает десять дней, танкер, отплывший из Джидды 9 октября, физически не мог спустя 48 часов выгрузить топливо в кенийском порту.

При этом в поддельных, с точки зрения управления портов Кении, документах, представленных компанией Ann's Import and Export Enterprises Limited, указан меньший объем груза – только 84 тысячи тонн.

В администрации также заявили, что располагают документами, в соответствии с которыми 100 тысяч тонн дизельного топлива были загружены на танкер вовсе не в Джидде, а в саудовском порту Янбу-эль-Бахр.