Корь продолжает убивать азербайджанских детей

В поселке Гобустан Гарадагского района от кори скончался ребенок 2021 года рождения, сообщили в TƏBİB.

Сообщается, что ребенок не был привит от кори.

В TƏBİB рассказали, что ребенок был доставлен в больницу 30 ноября в 21:32. Пациента подключили к аппарату искусственного дыхания, но, несмотря на усилия врачей, он скончался 2 декабря в 17:00.

Ранее сообщалось, что в Сабирабадской центральной районной больнице скончался годовалый ребенок 2022 года рождения. До этого жертвой заболевания стал ученик 4 класса средней школы № 195 Гарадагского района Баку Ренат Гадирли.