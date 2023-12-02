США за уничтожение руководства ХАМАС

Израиль намерен ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, и США считают такой подход полезной тактикой, сообщил телекомпании NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он заявил, что ликвидация руководства «пагубно повлияет на возможности (ХАМАС) проводить операции». «И это то, на чем сфокусирован Израиль. Мы считаем, что это полезная тактика», - сказал Кирби.

На вопрос, считает ли Вашингтон реалистичной цель Израиля по уничтожению ХАМАС, представитель Белого дома ответил: «Мы знаем по собственному опыту, что вы не всегда в состоянии уничтожить идеологию, но точно можете затруднить проведение группировкой операций, обучение, поиск ресурсов, планирование и совершение нападений, ликвидируя ее руководство.

Конечно, нужно ликвидировать и источники их финансирования, и мы ввели санкции в отношении самого ХАМАС».