Израиль начинает новую операцию

«Мы вели упорные и тщательные бои на севере сектора Газа, и теперь мы будем сражаться на юге», - отметил он.

Между тем пресс-служба израильской армии сообщает о запуске ракет из Сирии в сторону Израиля. Согласно данным, Израиль наносит ответные удары по боевикам проиранских группировок на юго-западе Сирии.

Также сообщается, что Израиль направил несколько военных кораблей и подлодку в Красное море для наблюдения за активностью Ирана.