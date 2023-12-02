Кэмерон рассказал, что будет, если не остановить Путина

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если президента России Владимира Путина не остановить в Украине он будет продолжать агрессию. Об этом сообщает The Sun.

«Трудно припомнить в недавней памяти время такой опасности и неопределенности», - написал Кэмерон в колонке для воскресного выпуска газеты.

Он описал посещение разбомбленного собора в Украине и израильского кибуца, где родителей зарезали на глазах у детей. По словам Кэмерона, люди должны осознать, как сильно изменился мир.

«Силы, формирующие его – разжигатель войны в Кремле (Путин), более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий молодые умы - эти вещи не исчезнут в одночасье», - написал министр.

Он отметил, что вернуть мир в состояние, в котором он был раньше, уже невозможно.

«Если Путина не остановить в Украине, он будет возвращаться снова и снова. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном итоге подрывает британские интересы и стоит британцам жизни», - заявил Кэмерон.