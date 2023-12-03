Парижский террорист оказался сторонником ИГИЛ

26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве немецкого туриста и ранении двух других, в том числе британца, возле Эйфелевой башни в Париже в субботу вечером, поклялся в верности террористической группировке «Исламское государство» в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, заявил в воскресенье прокурор по борьбе с терроризмом Франции Жан-Франсуа Рикар, передает Reuters.

Рикар также сообщил на пресс-конференции, что проводимое в настоящее время расследование было открыто по обвинению в убийстве и покушении на убийство в связи с террористической организацией.

Между тем префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщил о значительном усилении мер безопасности в столице Франции после инцидента.

"С сегодняшнего дня мы усилили полицейское присутствие на улицах, увеличили число патрулей", - отметил он.

Комментируя ранее высказанное предложение по разработке запасного плана проведения церемонии открытия Олимпиады-2024 на случай возможных терактов, Нуньес отметил, что "подготовка к этому мероприятию и так ведется с учетом высокого уровня террористической угрозы".

"Будет установлен периметр безопасности", - сказал он, подчеркнув, что попасть в зону, где будет проводиться церемония, можно будет только по заранее выданным пропускам.