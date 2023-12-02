Экс-советник Трампа: Мы должны помочь Украине не выстоять, а победить

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон призвал Конгресс действовать быстро, чтобы поддержать Украину в условиях ее войны с Россией, которая, по его словам, может быть забыта американцами, когда внимание переключится на войну в Газе.

«В конечном счете, если мы не поможем украинцам, в конечном счете победит Россия, - сказал Болтон в интервью радиоведущему Джону Катсиматидису в воскресенье в эфире радио WABC 770 AM. - Я думаю, нам нужно работать лучше».

«Я думаю, что люди в Палате представителей и Сенате должны сильнее давить на Байдена, чтобы он разработал выигрышную стратегию в отношениях с Украиной, не просто предотвратив поражение Украины, но и выяснив, как Украина может победить», - отметил Болтон.

По словам Болтона, украинцы обеспокоены возможной потерей некоторой американской поддержки.

«Я надеюсь, что мы найдем способ предоставить им дополнительную военную поддержку, в которой они нуждаются», - отметил он.

Болтон также заявил, что растущее беспокойство вызывает «дипломатическая победа» России, соглашение о сохранении земель на востоке Украины, которые она незаконно аннексировала.