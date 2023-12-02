Победители нацизма хотят ввести национальную сегрегацию

Госдума России рассмотрит законопроект, в котором дано определение понятию «соотечественник». Такой человек должен знать русский язык и не представлять независимое национальное государство. С таким заявлением выступил депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев. По его словам, основная цель инициативы — помешать мигрантам из Средней Азии переселяться в Россию «целыми аулами».

«Соотечественник должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они. Соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство», - написал Матвеев в своем телеграм-канале.

По его словам, «если в начале программы добровольного переселения соотечественников порядка 80% граждан, приехавших в Россию, были славянами, то сейчас ситуация обратная», отмечает он. Матвеев выразил мнение, что переселенцы получают гражданство России не как «соотечественники», а по факту наличия вида на жительство. «Системная работа по корректировке миграционного законодательства в стране в интересах коренных народов должна начинаться с размежевания в понятии соотечественники», - заявил российский депутат.