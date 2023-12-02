Расчищают дорогу для американской нефти наш комментарий
На минувшей неделе произошло примечательное событие. После того, как страны ОПЕК+ огласили решение о сокращении добычи нефти на 2,2 миллиона, не произошло, как это обычно бывает, роста цен. Наоборот, после этого за два дня цены упали на 5%.
Причин этому несколько, они не раз перечислялись, и важное место среди них занимает отсутствие признаков оживления мировой экономики и китайской в частности.
Однако интересно обратить внимание еще на одно обстоятельство. В то время как страны ОПЕК+ стараются удерживать относительно высокий уровень цен и придерживают ради этого производство, Соединенные Штаты добычу наращивают, тесня производителей из нефтяного картеля. Они же сами уступают свою долю рынка, как же этим не воспользоваться?
США с 2018 года прочно обосновались на позиции мирового лидера по добыче сырой нефти. За последние десять лет производство нефти выросло здесь на 50%. В 2022 году на Штаты пришлось 14,7% мировой добычи. В 2023 году американцы продолжали бить рекорды: в сентябре было достигнуто самое исторически высокое среднесуточное производство: 13,24 барреля в сутки. В среднем в 2023 году добывалось 12,76 баррелей в сутки. На 2024 год Министерство экономики прогнозирует среднюю добычу 13,9 баррелей в сутки.
Аналитическая компания Rystad прогнозирует дальнейший рост добычи в США до 15 миллионов баррелей в сутки в 2026 году, после чего, возможно, произойдет стабилизация уровня производства.
Важно отметить, что этот рост обеспечивается в основном за счет сланцевой нефти. В 2022 году она составляла 66% американского объема добычи. Те высокие цены, которые так любезно поддерживают на рынке страны ОПЕК+, позволяют американским нефтяникам совершенствовать технологии и за счет этого резко наращивать эффективность. Нынешний исторический рост добычи происходит на фоне впечатляющего сокращения количества активных буровых: сейчас их на две трети меньше, чем было в 2014 году, когда их было около 1600.
Рост продаж американской нефти не позволяет спросу на мировом рынке перегревать цены, в то же время поддерживаемый уровень цен обеспечивает высокотехнологичной сланцевой добыче значительную прибыль при себестоимости значительно более высокой, чем при добыче традиционными методами.
Выходит, что ОПЕК+, даже себе в ущерб, идеально обслуживает интересы страны, которая не входит в картель. Вот что значит быть мировым гегемоном.