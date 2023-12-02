Северная Корея угрожает США: Не трогайте наши спутники, а то…

Северная Корея заявила, что любое вмешательство США в деятельность ее спутников будет означать объявление войны, пишет Reuters.

В конце ноября КНДР запустила свой первый шпионский спутник, который передавал фотографии американских военных объектов.

«Если США попытаются нарушить территорию суверенного государства, незаконно и несправедливо используя новейшие технологии, КНДР рассмотрит возможность принятия ответных мер в целях самообороны, чтобы подорвать или уничтожить жизнеспособность американских спутников-шпионов», - говорится в заявлении Пхеньяна.

21 ноября КНДР успешно запустила свой первый военный спутник-шпион, передавший изображения военных объектов на материковой части США, в Японии и на американской территории Гуам. В ответ на вопросы о возможностях Вашингтона нарушить разведывательные операции спутника представитель Космического командования США заявил, что США могут лишить противника космических возможностей различными способами.

Позже в субботу государственные СМИ Северной Кореи опубликовали комментарий аналитика по международным отношениям, в котором утверждалось, что Соединенные Штаты, как крупнейший в мире обладатель спутников, «должны предстать перед Советом Безопасности ООН, если запуски спутников будут признаны преступными».

В комментарии содержится предупреждение о том, что «в случае неожиданного столкновения в регионе Северо-Восточной Азии ответственность за ситуацию будет возложена на США, которые обвиняются Пхеньяном «в эскалации военных угроз, совместных учениях с Японией и Южной Кореей и развертывании атомных авианосцев».

В ответ на запуск спутника Соединенные Штаты в четверг ввели новые санкции против Северной Кореи, направленные против иностранных агентов, обвиняемых в содействии обходу санкций в отношении программы по созданию оружия массового уничтожения в стране.

Кроме того, в пятницу Южная Корея внесла в черный список 11 северокорейцев за их участие в разработке спутников и баллистических ракет, запретив им участвовать в финансовых операциях.