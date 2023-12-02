Азер Шукюров презентовал книгу и ответил на лживые обвинения: «Они не должны заниматься журналистикой»

Натик Гусейнзаде, отдел информации 01:55

В Национальной академии наук состоялась презентация книги «Развитие горнодобывающей промышленности в Азербайджане: реалии, проблемы и перспективы». Автором труда, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, является заместитель председателя Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азер Шукюров.

Выступавший на церемонии депутат Милли Меджлиса Зияд Самедзаде отметил, что в книге содержится полная информация о месторождениях полезных ископаемых Азербайджана и их эксплуатации. «На основе этой информации мы видим, что у нас достаточно ресурсов для реализации программы «Великое возвращение», - заявил он. - В восстановление этих территорий будут вложены миллиарды манатов. 70-80 процентов из них будут потрачены на строительные работы. Для осуществления этих работ также будут эффективно использоваться полезные ископаемые. В книге также показаны конкретные факты о процессе привлечения иностранных инвестиций в использование природных ресурсов Азербайджана. Также широко освещена связь использования природных ресурсов Азербайджана с вопросами экологической безопасности. Я считаю, что для азербайджанских геологов, строителей, тех, кто изучает экономику Азербайджана, и тех, кто занимается строительством в Карабахе и Восточном Зангезуре, эта книга будет важным инструментом».

По словам председателя комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садига Гурбанова, в ходе развития горнодобывающей промышленности были моменты, когда природные ресурсы использовались неэффективно. Было отмечено, что этот процесс продолжается и сегодня. В книге эта проблема рассматривается с научной точки зрения. Другие выступавшие также высоко оценили издание данной книги и отметили, что она будет полезна для развития горнодобывающей отрасли и подготовки специалистов в этой области.

Автор книги Азер Шукюров в своем выступлении подчеркнул, что развитие горнодобывающей промышленности в Азербайджане тесно связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. «В период правления Гейдара Алиева в советское время этой отрасли оказывалась большая поддержка, - заявил А.Шукюров. - Именно в результате повышенного внимания к развитию этой стратегически важной сферы в нашей республике было открыто и изучено большое количество месторождений полезных ископаемых. Если до 1969 года, когда Гейдар Алиев пришел к власти, в Азербайджане было открыто всего 65 месторождений, то за время правления общенационального лидера их число превысило 550. А в настоящее время в стране более 1000 месторождений. Гейдар Алиев, считавший науку и образование главным средством национального возрождения, взял для Азербайджана квоты в самые передовые университеты бывшего СССР, чтобы обеспечить подготовку национальных кадров в новых областях науки. Он добился того, что ежегодно около тысячи молодых людей отправлялись учиться в эти вузы. С благословения Гейдара Алиева мне представилась возможность обучиться в Московском горном институте. Президент Ильхам Алиев, продолжая заложенные традиции, также очень трепетно относится к вопросу обучения талантливых молодых людей в самых передовых учебных заведениях мира».

Азер Шукюров – известный не только в Азербайджане, но и за его пределами, специалист в области горнодобывающей промышленности. В 2009 году он создал компанию Azinterpartlayış-Х, которая привезла в Азербайджан самые современные технологии как для горнодобывающей отрасли, так и для буровзрывных работ. Azinterpartlayış-Х является официальным дистрибьютором фирмы ORICA – ведущей мировой компании, производящей взрывные материалы мирного назначения. В 2013 году А.Шукюров создал компанию Azərbaycan Geologiyası, на базе которой стал издаваться научно-популярный журнал под названием Yer və insan («Земля и человек»). В нем рассказывается о геологии и горнодобывающей индустрии. Азер Шукюров является не только учредителем, но и главным редактором издания.

Также Шукюров занимается преподавательской деятельностью. «Преподаю в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, - рассказывает автор книг и многочисленных публикаций в отечественной и зарубежной прессе. - Более 60 моих воспитанников сегодня работают в нашей сфере». Азер Шукюров вспоминает, что еще в 2011 году написал статью и выступил с предложением о том, что горнодобывающий сектор в Азербайджане должен управляться из единого центра, как это происходит в нефтяной сфере. Спустя семь лет глава государства издал указ о создании при Министерстве экологии и природных ресурсов Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов. В октябре 2020 года А.Шукюров был назначен заместителем председателя Госагентства. За эти три года была проведена большая работа. Но есть и огорчающие факторы. По словам Шукюрова, он несколько раз сталкивался с явно предвзятыми публикациями в прессе, в которых в его адрес сыпались необоснованные обвинения. «В 2021 году написали, что я якобы создал в Госагентстве «коррупционный центр», - вспоминает опытный специалист. - Потом было еще несколько статей. Последние были написаны в ноябре этого года. Я подал иск в суд. А также обратился с жалобой в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре и в Совет по прессе. Хочу, чтобы таких предвзятых журналистов в Азербайджане не было. Считаю, что авторы ни на чем не основанных, а порой просто лживых статей, не должны заниматься журналистикой. Понятно, что написанное в этих публикациях – выдумки. Иначе я бы уже не занимал свой пост в Агентстве». Впрочем, позитивных моментов гораздо больше, чем негативных. Недавно Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов успешно организовало в Баку Международный горно-геологический форум Geomining, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Автором идеи проведения Форума был Азер Шукюров.

«В мероприятии приняли участие около 300 представителей государственных структур, научных организаций, отечественных и зарубежных компаний из примерно 30 стран, а также более 70 зарубежных экспертов с мировым именем. Выступая на церемонии открытия форума, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев рассказал о заслугах Гейдара Алиева в развитии геологии и горнодобывающей отрасли в нашей стране. Он довел до внимания, что деятельность, осуществляемая в настоящее время под руководством президента Ильхама Алиева в указанных областях, дала эффективные результаты, были приняты серьезные меры в области эффективного управления месторождениями полезных ископаемых.