«Это наш Мюнхен»: Израиль начинает охоту на лидеров ХАМАС

Бар сравнил планы с ликвидацией причастных к убийству израильских спортсменов в Мюнхене в 1972 году. Его заявления распространила государственная телерадиокомпания Kan.

Израиль намерен ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру, заявил глава Службы общей безопасности Ронен Бар. По его словам, операция будет проводиться в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Ливане, Турции, Катаре и на других территориях.

«Кабинет министров поставил перед нами цель. Как говорят на улице, это ликвидация ХАМАС, и мы полны решимости сделать это. Это наш Мюнхен»,— сказал глава Службы общей безопасности, заверив, что операция будет идти «повсюду». По мнению Бара, это займет несколько лет.

В 1972 году в Мюнхене были убиты 11 членов олимпийской сборной Израиля. Израильские спецслужбы 20 лет отслеживали и убивали по всему миру причастных к преступлению.

Источники The Wall Street Journal ранее сообщали, что премьер Биньямин Нетаньяху приказал спецслужбам разработать план ликвидации высших руководителей ХАМАС за пределами сектора Газа, в том числе Турции и Катаре. По данным газеты, ликвидация должна проводиться после операции в секторе Газа, чтобы не осложнить дипломатические усилия по освобождению заложников.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ликвидация руководства ХАМАС «пагубно повлияет на возможности (ХАМАС) проводить операции». «И это то, на чем сфокусирован Израиль. Мы считаем, что это полезная тактика».