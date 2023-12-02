В The Club Port Baku большая презентация Chenot Palace Gabala

Главный врач Саида Расулова представила подробную информацию о методе Шено, программах и процедурах. Затем Фарид Аббасов, директор по продажам и маркетингу Chenot Palace, рассказал гостям о последних новинках.

На днях в The Club Port Baku прошла презентация Chenot Palace Gabala. Вечер открыл генеральный менеджер Chenot Palace Ришад Шарифов, который поделился своими мыслями об общей концепции и уникальности Шено.

На вечере также были предложены блюда, приготовленные в соответствии с диетой Шено под руководством главного шеф-повара Рамиза Байрамова. В это же время Дафермос Эммануил, тренер по управлению здоровым образом жизни Chenot Palace, продемонстрировал гостям современное и высокотехнологичное биоэнергетическое скрининговое исследование основных жизненно важных функций организма, используя технологию резонансного анализа. После проведения скрининга гости получили информацию об энергетическом состоянии внутренних органов и функциях организма, связанных с определенными показателями здоровья. Обычно на основе этой информации разрабатывается индивидуальный план лечения с уникальным эффектом восстановления энергетического баланса организма, который реализуется высококвалифицированным персоналом отеля Chenot Palace Gabala.

В огромном парке отеля, занимающем площадь 26 га, можно полюбоваться прудами и озерами. Панорамный вид Габалы успокаивает и пробуждает желание заняться ходьбой или бегом, чтобы повысить уровень внутренней энергии. Мерцание звезд, которые отражаются в открытом бассейне, создает расслабляющую обстановку.

Благодаря использованию натуральных материалов и цветов Chenot Palace Gabala гармонично вписывается в окружающий пейзаж. Плавные линии, наполненные светом пространства, передают ощущение гармонии и спокойствия. Дизайн интерьера в мельчайших деталях подчеркивает природу: из огромных окон открывается вид на окружающий пейзаж, полы из натурального дерева, простая дизайнерская мебель передают ощущение легкости, создавая уютную и вдохновляющую атмосферу, которая помогает гостям полностью расслабиться и восстановить свои силы.

Для 72 номеров и 3 вилл с приватной SPA-зоной характерны элегантность и простор. Из окон открывается потрясающий вид, кроме того, номера оборудованы балконами и террасами.