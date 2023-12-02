Почти половина украинцев (44%) высказалась за поиск компромисса с Россией на переговорах для завершения войны. Число сторонников такого варианта окончания военного конфликта с февраля этого года выросло на 9% (было 35%). Это показал опрос группы «Рейтинг», пишет «Страна.ua» со ссылкой на исследование.

В то же время 48% выступили за продолжение боевых действий до освобождения захваченных Россией территорий. Однако, как отмечают исследователи, еще летом таковых было 60%.

Сторонников компромисса больше среди людей в возрасте 18–35 лет (45%) и на востоке страны (51%). Среди сторонников продолжения войны большинство составляют люди в возрасте 36–50 лет и проживающие на западе страны (по 50%).

За переговоры чаще выступают женщины — 48% (против 44%). Среди мужчин большинство против переговоров — 51% (за — 40%).