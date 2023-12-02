Суд над армянским диверсантом Восканяном добавлено видео, фото; обновлено 10:43
В административном здании Сабунчинского районного суда состоялось подготовительное заседание по уголовному делу задержанного в Кельбаджаре армянского диверсанта Гагика Восканяна.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании, проходившем под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова, обвиняемому разъяснили его права, за счет государства его обеспечили адвокатом и переводчиком. Права Восканяна будет защищать адвокат Дильсуз Мамедов.
Государственным обвинителем выступает Мушвиг Рагимов. Затем были уточнены личные данные обвиняемого, согласно которым Гагик Восканян родился в 1983 году в Ереване. Он гражданин Армении.
Суд над армянским диверсантом pic.twitter.com/oIAS1n0x52— Bellman13 (@Bellman138) December 4, 2023
Суд над армянским диверсантом pic.twitter.com/PSq2kDLlkE— Bellman13 (@Bellman138) December 4, 2023
Суд над армянским диверсантом pic.twitter.com/9HUFsQchmh— Bellman13 (@Bellman138) December 4, 2023
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В Баку начался судебный процесс по делу армянского военнослужащего Восканяна Гагика Ашотовича, задержанного в Кельбаджарском районе. Как сообщает корреспондент haqqin.az, уголовное дело будет рассматриваться в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Абдуллы Мамедова из Гянджинского суда по тяжким преступлениям.
Сегодня состоится подготовительное заседание, на котором будут уточнены данные обвиняемого и потерпевших, в числе которых Эльвин Гусейнзаде, Исрафил Мамедов, Хаял Дашдамиров, Али Керимов и Тофик Исмайлов.
Гагик Восканян обвиняется в преступлениях, связанных с нарушением государственной границы Азербайджана 16 августа и попыткой проведения террористическо-диверсионных операций. Он привлечен к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая статьи 206.3.2, 214.2.1, 214.2.3 и 318.2, и находится под арестом в качестве меры пресечения.