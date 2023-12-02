В административном здании Сабунчинского районного суда состоялось подготовительное заседание по уголовному делу задержанного в Кельбаджаре армянского диверсанта Гагика Восканяна.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании, проходившем под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова, обвиняемому разъяснили его права, за счет государства его обеспечили адвокатом и переводчиком. Права Восканяна будет защищать адвокат Дильсуз Мамедов.

Государственным обвинителем выступает Мушвиг Рагимов. Затем были уточнены личные данные обвиняемого, согласно которым Гагик Восканян родился в 1983 году в Ереване. Он гражданин Армении.

Суд над армянским диверсантом pic.twitter.com/oIAS1n0x52 — Bellman13 (@Bellman138) December 4, 2023

Суд над армянским диверсантом pic.twitter.com/PSq2kDLlkE — Bellman13 (@Bellman138) December 4, 2023