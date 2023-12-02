Икрам Нур, автор haqqin.az 10:17

Пентагон заявил, что американский военный корабль и несколько коммерческих судов в Красном море подверглись нападению. Автор атак не стал долго скрываться, им ожидаемо стало движение Ансарулла, более известное как хуситы. Которые пояснили свои действия тем, что корабли, подвергшиеся нападению в Красном море, «отказались прислушаться к предупреждению йеменских военно-морских сил». И заявили вдобавок, что «вооруженные силы Йемена продолжат препятствовать плаванию израильских кораблей в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока агрессия Израиля против наших братьев в секторе Газа не прекратится».

Бесчинства хуситов на море в минувшие выходные, когда местные пираты головокружительно задрали ставки, впервые атаковав американский военный корабль, по «странному» совпадению произошли после того, как в субботу Тегеран посетила небольшая, но весьма солидная делегация из представителей крупнейших морских контейнерных компаний в мире. Почему им срочно понадобилось в Тегеран – секрет Полишинеля. Они приехали договариваться с иранцами, чьими клиентами и являются хуситы. Следуя непреложному правилу о том, что с шарманщиком надо разговаривать, а не с его обезьяной. Тем более по такому серьезному поводу, как безопасность морских торговых маршрутов. Кстати, руководство самой большой контейнерной компании в мире MSC уже заявило, что не исключает отказ от использования прямого маршрута из Средиземного моря в Индийский океан, и их суда будут выходить через Гибралтар и обходить всю Африку. Что достаточно серьезно, поскольку удлиняет торговые маршруты и удорожает их эксплуатацию. Судя по всему, переговоры закончились неудачей, и Иран решил «добавить жару», дав отмашку хуситам на эскалацию напряженности на море, чтобы разогреть партнеров по переговорам, сделать их более сговорчивыми и увеличить сумму, которую хотел бы получить за свое посредничество в деле сдерживания хуситов.