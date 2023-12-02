Хуситы громят американские корабли главная тема
Пентагон заявил, что американский военный корабль и несколько коммерческих судов в Красном море подверглись нападению.
Автор атак не стал долго скрываться, им ожидаемо стало движение Ансарулла, более известное как хуситы. Которые пояснили свои действия тем, что корабли, подвергшиеся нападению в Красном море, «отказались прислушаться к предупреждению йеменских военно-морских сил».
И заявили вдобавок, что «вооруженные силы Йемена продолжат препятствовать плаванию израильских кораблей в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока агрессия Израиля против наших братьев в секторе Газа не прекратится».
Бесчинства хуситов на море в минувшие выходные, когда местные пираты головокружительно задрали ставки, впервые атаковав американский военный корабль, по «странному» совпадению произошли после того, как в субботу Тегеран посетила небольшая, но весьма солидная делегация из представителей крупнейших морских контейнерных компаний в мире.
Почему им срочно понадобилось в Тегеран – секрет Полишинеля. Они приехали договариваться с иранцами, чьими клиентами и являются хуситы. Следуя непреложному правилу о том, что с шарманщиком надо разговаривать, а не с его обезьяной. Тем более по такому серьезному поводу, как безопасность морских торговых маршрутов.
Кстати, руководство самой большой контейнерной компании в мире MSC уже заявило, что не исключает отказ от использования прямого маршрута из Средиземного моря в Индийский океан, и их суда будут выходить через Гибралтар и обходить всю Африку. Что достаточно серьезно, поскольку удлиняет торговые маршруты и удорожает их эксплуатацию.
Судя по всему, переговоры закончились неудачей, и Иран решил «добавить жару», дав отмашку хуситам на эскалацию напряженности на море, чтобы разогреть партнеров по переговорам, сделать их более сговорчивыми и увеличить сумму, которую хотел бы получить за свое посредничество в деле сдерживания хуситов.
В лучших традициях восточного базара Иран сразу же задрал планку требований, потребовав от западного бизнеса умопомрачительные 500 миллионов долларов ежемесячно – и плавайте мимо Йемена сколько хотите, никто вас не тронет. В год это составит 6 миллиардов долларов – как раз та сумма, которую США заморозили, разморозили, теперь снова заморозили иранцам в Южной Корее.
Иранцам кажется, что им удалось крепко взять за горло международных перевозчиков морских грузов и что сейчас они диктуют условия. К тому же они испытывают гордость «квалифицированного инвестора», ведь их вложения в хуситов приносят им дивиденды с совершенно неожиданной стороны – вкладывались в этих повстанцев, чтобы саудитам досадить, а теперь вот международной морской торговле условия ставим. Но не все так безоблачно для Тегерана в этой ситуации.
Прежде всего, международная антипиратская коалиция, созданная для борьбы с флибустьерами из Сомали, никуда не делась. Она не распущена, просто поставлена на консервацию. И расконсервировать ее, запустив механизмы конвоев, а также систему ПВО – не займет много времени.
Далее. Точно в таком же состоянии – временной консервации – находятся и ЧВК, занимающиеся обеспечением безопасности морских перевозок. На сомалийских пиратах они отточили свое мастерство, отработали вполне умеренный прайс за свои услуги и вполне способны вновь «встать под знамена», если международные грузоперевозчики решат, что платить им все-таки дешевле, чем иранцам.
И, наконец, есть еще один способ. Немного радикальный, могущий повлечь за собой значительные последствия – но, право, американцы вполне могут принять это решение. Вновь объявить хуситов «террористической организацией». Напомню, что этот статус с них был снят в феврале 2021 года. И тогда для них многое изменится в худшую сторону.
В конце концов, морская торговля - это такая штука, которая пережила всех пиратов со времен еще древней Финикии. А среди них встречались персонажи и посерьезнее хуситов. И всегда они заканчивали по одному и тому же сюжету.