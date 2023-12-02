Венесуэльцы за аннексию большей части соседней Гайаны

«Мы предприняли первые шаги нового исторического этапа борьбы за то, что принадлежит нам, и для возвращения того, что оставили нам освободители: Гуйна-Эсекиба», — сказал Николас Мадуро.

Около 95% граждан Венесуэлы на референдуме, организованном президентом Николасом Мадурой, проголосовали за включение западной части соседней Гайаны — Эссекибо — в состав страны. На спорной территории были открыты богатые месторождения нефти и газа. Президент Гайаны Ирфаан Али назвал референдум поводом для аннексии Эссекибо Венесуэлой. Об итогах голосования сообщает Financial Times.

Глава национального избирательного совета Венесуэлы заявил, что на референдуме проголосовали более 10 млн человек, причем все пять вопросов, суть которых сводилась к созданию нового штата из более чем половины территории соседней страны, одобрили 95,4% голосовавших, сообщает венесуэльская газета El Universal.

Президент Гайаны Ирфаан Али прошлой ночью выступил с телеобращением, в котором заверил граждан своей страны в мощной международной поддержке и пристальном внимании, с которым в мире будут следить за действиями Венесуэлы.

Референдум знаменует начало новой фазы конфликта по поводу принадлежности Эссекибо, западной части Гайаны, территории площадью 160 000 кв. км, на которой проживает около 200 000 гайанцев. В основном они говорят на английском и языках коренных народов. В 2015 году ExxonMobil обнаружила нефть у ее побережья.

17 февраля 1966 года Венесуэла и Гайана подписали Женевский договор. Он сделал Гайану правопреемницей Британской империи в вопросе решения территориальных споров в этом регионе. Международное сообщество признавало Эссекибо частью Гайаны и раньше — например, в 1899 году третейский суд в Париже (одним из арбитров была Российская империя) признал территорию Эссекибо частью Гайаны. Власти Венесуэлы хотят отмены этого решения. Гайана обратилась в Международный суд ООН, чтобы добиться подтверждения решения от 1899 года. Незадолго до референдума суд обязал Венесуэлу не предпринимать действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над этой территорией. Однако проведение референдума суд не запретил. При этом один из вопросов референдума — исключение территориального спора из юрисдикции Международного суда.

Президент Гайаны опасается, что власти Венесуэлы, более многочисленной и мощной в военном отношении страны, могут использовать итоги референдума для обоснования военного вторжения. При этом Николас Мадуро говорил, что планов вторжения в регион нет, и референдум проводится для того, чтобы власти Венесуэлы заручились поддержкой населения в возможных переговорах. Власти Бразилии, граничащей с обеими странами, перед голосованием нарастили военное присутствие у границ.

Николас Мадуро не упомянул, какие шаги Каракас может предпринять в отношении Эссекибо, но отметил высокую явку избирателей. В начале выступления он назвал референдум «консультативным».

Оппозиционные политики Венесуэлы охарактеризовали референдум как попытку Николаса Мадуро заручиться поддержкой избирателей, поскольку во второй половине 2024 года в стране должны пройти президентские выборы.