Согласно информации издания, предложение, поддерживаемое высокопоставленными чиновниками обеих партий, предлагает обусловить предоставление иностранной помощи США Египту, Ираку, Йемену и Турции принятием определенного количества беженцев из Газы.

План, представленный Конгрессу США, остается в тени из-за опасений, что публичная поддержка может помешать его реализации. В документе отмечается, что ХАМАС препятствует выезду беженцев из Газы, а Египет не желает открывать свои границы. Авторы утверждают, что Египет должен разрешить въезд беженцам из Газы, подчеркивая, что США предоставят Египту значительную иностранную помощь, которая могла бы быть направлена на поддержку беженцев.

План также предлагает распределить беженцев между Египтом, Турцией, Ираком и Йеменом с учетом их населения и получаемой от США помощи. Предполагается, что Египет примет один миллион беженцев, Турция - полмиллиона, Ирак и Йемен - по 250 000 каждый.

Авторы сравнивают эту инициативу с международным опытом переселения беженцев, например, с ситуацией украинских и сирийских беженцев, подчеркивая эффективность УВКБ ООН, в отличие от БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), который они обвиняют в усугублении кризиса с беженцами и «распространении мифов». В документе предлагается закрыть БАПОР, утверждая, что агентство препятствует разрешению проблемы палестинских беженцев.

Стоит отметить, что администрация Байдена выступает против принудительного переселения жителей Газы, но не исключает возможности добровольной миграции.