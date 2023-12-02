ЕС пасует перед поддержкой Украины

Разногласия в Евросоюзе по бюджету блока ставят под угрозу предоставление Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой помощи, решение по которой должно быть принято на саммите сообщества 14-15 декабря. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей сообщества, участвовавших в соответствующих дискуссиях.

По сведениям издания, государства - члены ЕС «далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины, в преддверии брюссельского саммита». По словам одного из чиновников, достичь бюджетного соглашения будет «очень, очень трудно». Эти средства необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года.

Усилия Европейского союза по достижению компромисса осложняются победой ультраправой партии на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавним решением Конституционного суда Германии об ограничении государственных заимствований.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу также вновь заявил, что наложит вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. В интервью общественному радио он утверждал, что это «противоречит интересам нескольких государств-членов» и что вступление Украины в ЕС возможно только «через много лет».

«Мы находимся в достаточно хорошей форме, чтобы осмелиться сказать это, несмотря на давление, которому подвергаемся», — добавил Орбан.

Неспособность одобрить долгосрочное финансирование, а также предложение о выделении Украине военной помощи на €20 млрд в ближайшие четыре года «станут ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада», говорится в статье. «Наступает момент истины», — констатировал представитель ЕС.

По оценке FT, финансирование Брюсселем Украины превратилось «в политический футбол в контексте более широких дебатов о бюджетных приоритетах ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева в предложении вместе с другими запросами на финансирование для пополнения бюджета в 2021-2027 годах».