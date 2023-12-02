В Сальяне военнослужащие погибли от угарного газа

В Сальяне в одной из квартир были обнаружены тела двух военнослужащих. Предположительно, жили они на арендованной квартире и скончались от отравления угарным газом.

В ответ на запрос haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в связи со смертельным отравлением угарным газом 3 декабря на съемной квартире в городе Сальян двух военнослужащих проводится расследование.