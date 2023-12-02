Как сообщалось ранее, в западной части Турции было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2, сообщают турецкие СМИ.

Паника после землетрясения в Турции pic.twitter.com/bsP9it9Qt3

Тем не менее событие вызвало панику среди населения, особенно среди жителей и сотрудников офисов, расположенных в высотных зданиях. Ощутив толчки, многие граждане поспешили покинуть здания и вышли на улицы.

Землетрясение ощутили жители Бурсы и большей части Стамбула. Согласно предварительным данным, жертв и значительного материального ущерба не зафиксировано.

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Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в западной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северо-западу от города Бурса, где проживает порядка 1,4 млн человек. Очаг залегал на глубине 11 км. Турецкие СМИ пишут, что землетрясение ощущалось в Стамбуле, Коджаэли, Бурсе, Сакарье, Чанаккале и еще нескольких городах.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.