Землетрясение напугало граждан Турции добавлено видео; обновлено 14:10
Как сообщалось ранее, в западной части Турции было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2, сообщают турецкие СМИ.
Землетрясение ощутили жители Бурсы и большей части Стамбула. Согласно предварительным данным, жертв и значительного материального ущерба не зафиксировано.
Тем не менее событие вызвало панику среди населения, особенно среди жителей и сотрудников офисов, расположенных в высотных зданиях. Ощутив толчки, многие граждане поспешили покинуть здания и вышли на улицы.
Паника после землетрясения в Турции pic.twitter.com/bsP9it9Qt3— Bellman13 (@Bellman138) December 4, 2023
Землетрясение в Турции pic.twitter.com/QyumfIJd39— Bellman13 (@Bellman138) December 4, 2023
*** 12:12
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в западной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северо-западу от города Бурса, где проживает порядка 1,4 млн человек. Очаг залегал на глубине 11 км. Турецкие СМИ пишут, что землетрясение ощущалось в Стамбуле, Коджаэли, Бурсе, Сакарье, Чанаккале и еще нескольких городах.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.