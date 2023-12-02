Израиль отрицает...

Израильские военные отвергают недавние сообщения СМИ о том, что они заранее знали о планах ХАМАС совершить атаку через границу сектора Газа 7 октября, передает BBC.

«Смешно пытаться продвигать какую-либо теорию заговора», — заявил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус на брифинге в прямом эфире в соцсети X.

Он категорически отрицает, что так могло случиться.

Конрикус признает, что ЦАХАЛ «не смог обеспечить то, что должен был обеспечить – то есть защиту и безопасность израильтянам» 7 октября. Однако расследование будут проводить только после того, как израильские военные «победят ХАМАС».

«Мы докопаемся до сути того, что произошло, как это произошло и как это можно было предотвратить», — сказал Конрикус.

Газета The New York Times на прошлой неделе писала, что израильские военные якобы знали о планах ХАМАС более чем за год до атаки, но не поверили в них, сочтя их слишком амбициозными.