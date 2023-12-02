Bravo приветствует The Entertainer: Уголок для веселья, обучения и воображения

На торжественном открытии магазинов генеральный менеджер компании Zeta Нигяр Тагиева сказала, что «в восторге от запуска The Entertainer в Bravo. Это пространство для семей, где можно открывать мир игрушек, игр и образования. Это больше, чем магазин – это платформа для радостного сообщества Bravo».

Генеральный директор Bravo Жайме Тейшейра добавил, что «партнерство с The Entertainer отражает наше стремление к разнообразному шопингу. Надеемся, что наше новое сотрудничество будет интересным и увлекательным для клиентов Bravo».