Биткоин перешел к значительному росту

Крупнейшая в мире криптовалюта достигла в понедельник отметки в 41 522 доллара, что является самым высоким уровнем с апреля 2022 года. Похоже, биткоину удалось преодолеть панику, которая охватила крипторынки после краха FTX и ряда других неудач в криптобизнесе в 2022 году. За последний месяц главная криптовалюта выросла в цене на 15%.

Согласно Reuters, текущий подъем вызван оптимизмом инвесторов относительно замедления роста инфляции в США и потенциального ослабления денежно-кредитной политики со стороны американского финансового регулятора.