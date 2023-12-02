Россия создала «СМЕРШ» на оккупированных территориях

Россия создала на оккупированных территориях управление, которое работает так, как работал «СМЕРШ » в СССР, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире телешоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Мы говорили про «СМЕРШ», сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях», - сказал Гурулев.

По его мнению, такая структура нужна и в регионах России: «Сегодня нам пытаются помешать и в тылу. Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо чуть иначе (подходить) к вопросам защиты».

Ранее за возрождение «СМЕРШ» высказывались так называемые «власти» «ДНР», Крыма, депутаты Гурулев и Андрей Луговой и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам!») — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Структуры существовали с 1943 по 1946 год.