- В повседневной жизни усталостью принято считать чувство слабости, сонливости, недостаток жизненной энергии для выполнения какой-либо работы. Нормально, если человек устает после выполнения физической работы и отдохнув восстанавливает потраченные силы. Если при обследовании не наблюдаются какие-либо заболевания и, несмотря на отдых, человек чувствует слабость и это чувство сохраняется в течение как минимум 6 месяцев, такое состояние называется синдромом хронической усталости. Синдром характеризуется утомляемостью, слабостью, сонливостью или бессонницей. Усталость, вызванная каким-либо заболеванием, значительно снижается после соответствующего лечения.

- Каковы основные причины усталости?

- Люди с анемией в основном испытывают такие симптомы, как утомляемость, слабость, истощаемость, одышку, головокружение, частое сердцебиение и др. Усталость при анемии возникает в результате нехватки кислорода и от его недостаточного поступления к органам и тканям. Заболевания щитовидной железы, особенно чрезмерное увеличение органа, могут вызвать длительную усталость. Ввиду постоянной борьбы организма с инфекциями слабая иммунная система также может стать причиной хронической усталости.

Утомляемость также наблюдается при диабете и инсулинорезистентности. Так, если во время еды наблюдается снижение уровня сахара в крови, возникает желание съесть что-то сладкое, ощущается слабость и учащение пульса, то это называется реактивным падением сахара. Такие люди быстро набирают вес и чувствуют себя утомленными. Кроме того, усталость наблюдается при многих заболеваниях легких и печени.

Помимо вышеперечисленного, малоподвижный образ жизни, чрезмерная физическая работа, хронический стресс и депрессия, диеты для снижения веса, прием антидепрессантов, курение и употребление алкоголя, прием медикаментозных препаратов, снижающих уровень холестерина, неправильное питание, дефицит витаминов и минералов, заложенность носа и проблемы с дыханием также вызывают усталость.