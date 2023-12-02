Россия разжигала конфликт Швеции и Турции

Согласно полученным документам, планы включали проведение акций в Швеции и Финляндии. Центр «Досье» же, как утверждается, получил документы о том, что российские спецслужбы организовали мероприятия в рамках этой кампании в Париже. Об этом Yle сообщил расследователь Илья Рождественский.

Центральной частью кампании стали инциденты с сожжением Корана в Швеции, которые спровоцировали ухудшение отношений с Турцией. Предлагалось усугубить эти противоречия, в том числе через антиисламские и антитурецкие демонстрации и граффити, а также оскорбления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсетях.

Центр «Досье» также сообщает об операции российских спецслужб в Париже в марте 2023 года, включавшей антиисламские демонстрации и критику Эрдогана. Финские спецслужбы осведомлены о планах России, но не располагают информацией о реализации этих планов на финской территории, передает Yle.

В апреле текущего года Турция согласилась на вступление Финляндии в НАТО, но Швеция все еще ожидает одобрения от турецких властей. Рождественский считает, что действия российских спецслужб были направлены на замедление процесса присоединения обеих стран к НАТО с акцентом на Швеции. Российские спецслужбы, по его мнению, стремятся эксплуатировать международные и этнические конфликты в Европе в собственных интересах.