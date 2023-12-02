Иран пригрозил большой войной, если Израиль не остановится

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан поговорил по телефону с главой внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозепом Боррелем о последних событиях, связанных с атаками Израиля на сектор Газа. Об этом передает Anadolu.

Абдоллахиан, в частности, пригрозил, что «если атаки Израиля в секторе Газа продолжатся, война может расшириться и распространиться на остальную часть региона».

В разговоре с Боррелем иранский чиновник подчеркнул необходимость «немедленно остановить военные нападения, совершаемые сионистским режимом против жителей Газы» и отметил «важность обеспечения необходимых способов отправки гуманитарной помощи в сектор Газа».

Боррель, со своей стороны, также подчеркнул важность скорейшего снижения напряженности в секторе Газа и на Западном берегу и согласился с главой иранской дипломатии в том, что «продолжение военных атак приведет к эскалации кризиса».