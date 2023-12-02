В Гахе и Мингячевире вспышка кори

В Гахе двое детей заразились корью, в Мингячевире – четыре человека.

Сегодня появилась информация о том, что в школе-лицее Бакинского славянского университета корью заразились учащиеся пятого класса и что якобы в связи с этим учебное заведение перешло на учебу онлайн на 14 дней.

Как сообщает haqqin.az, в заявлении школы говорится, что ученик 5-го класса проходит лечение из-за высокой температуры. Официальная информация о том, что ученик заразился корью, в учебное заведение из соответствующих медицинских учреждений не поступала.

Школа опровергла распространенную информацию о переходе на дистанционное обучение. Было отмечено, что принятие такого решения не входит в компетенцию учебного заведения. Это решение может быть принято по соответствующему поручению Министерства науки и образования.

Отметим, что за прошедший месяц на территории Азербайджана зарегистрировано 284 случая кори. Только 12% подтвержденных случаев (35 человек) произошли среди пожилых.