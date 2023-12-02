Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:23

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль «сосредоточиться на реалистичных целях, так как полное уничтожение ХАМАС займет десятки лет». Который год подряд в моем личном рейтинге международных политиков-лузеров лидирует французский президент. Провал на Южном Кавказе, провал в Ливане, серия фееричных провалов в Африке. Казалось бы, проиграл везде где можно, так будь скромнее, старайся лишний раз не высовываться, чтобы опять конфуза не приключилось. Но наш «Эмик-бедоносец» не из тех, кто молчит – и уж тем более не из тех, кто испытывает стыд за совершенные на международной политической арене ошибки. И по любой актуальной международной тематике «всегда имеет сказать пару смачных слов», а то и лично принять участие в какой-нибудь тусовке в роли свадебного генерала. Даже если его мнение никого не интересует.

Так, на минувшей неделе он планировал совершить обширное миротворческое турне по Ближнему Востоку, после чего отправиться в Катар на переговоры ХАМАС и израильтян. Но то ли с графиком встреч не рассчитал, то ли в Катаре ему были откровенно не рады – но его пятичасовой визит в Доху состоялся уже после того, как оттуда уехали израильские переговорщики, а Израиль заявил, что переговоры зашли в тупик. Это, однако, не помешало ему ляпнуть: «Что такое полное уничтожение ХАМАС, и считает ли кто-нибудь, что подобное возможно? Если это так, то война продлится десять лет. Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда израильские власти должны более точно определить свою цель и желаемое конечное состояние». Как будто кто-то интересовался его мнением по этому поводу. И тем более в момент, когда становится очевидно, что ликвидация режима ХАМАС и его военных возможностей вполне достижима. Для чего делать заявления, которые не несут в себе смысловой нагрузки? Зачем говорить вещи, из которых совершенно непонятно, какова позиция самого Макрона в данном конфликте?

А все между тем понятно и очевидно. «Франция и Макрон никак не могут найти свое место в этом кризисе», — сказала в интервью британской газете Guardian Агнес Леваллуа, вице-президент Института изучения Ближнего Востока. Иными словами, Макрон ищет свое место возле переговорного стола. При этом до конца не понимая сути конфликта, реальные вызовы и ответы на них. Как для израильтян, так и для палестинцев. «Уничтожение ХАМАС» на поле боя – это даже не половина задачи. Нужно будет найти не только «эффективного менеджера для Газы», но и альтернативную ХАМАС светскую идеологию, исключающую радикализацию палестинцев. Именно это должно стать задачей Израиля и его арабских соседей на ближайшее десятилетие. Причем у арабов готового рецепта, как этого добиться, нет. Саудовская Аравия пытается заменить радикальный ислам на смесь национализма и умеренного ислама. Египет с радикалами борется огнем и мечом. Другие государства мучительно ищут и не находят баланс, всякий раз в моменты обострения балансируя на грани выживания.