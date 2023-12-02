Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямое общение с некоторыми командирами ВСУ, минуя главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное - мешает командовать всей армией", — сообщил "Украинской правде" источник из близкого окружения Залужного.

Отмечается, что Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими различных родов войск, которое происходит в обход Залужного, например, с командующими Сухопутных войск Александром Сырским или Воздушных сил Николаем Олещуком.

Прямая связь с командирами ускоряет работу президента, но в то же время дестабилизирует работу главкома ВСУ, который иногда получает информацию уже по факту.

УП отмечает, что примером влияния политических действий Зеленского является история с чисткой в областных военкоматах. После расследования о неслыханном обогащении одесского военкома Зеленский потребовал уволить всех руководителей областных центров. Однако это, по мнению Залужного, привело к снижению эффективности мобилизации.

Также были случаи увольнения высокопоставленных военных, что привело к нестабильности в командной иерархии. Примером может служить уголовное дело против командующего Объединенными силами Наева, что воспринимается как давление на Залужного.

В целом, эти действия усилили напряженность в отношениях между Зеленским и Залужным, особенно после начала контрнаступления на юге.