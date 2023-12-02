Президент Болгарии отказал Украине

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября. Как сообщает пресс-служба главы государства, Радев считает, что в ней нуждается болгарская пограничная охрана и спасатели.

«Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях. Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом», - указал президент, вернув соглашение на новое рассмотрение в парламент.

Ранее депутаты одобрили соглашение между болгарским Министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники. За передачу техники проголосовали 152 депутата правящего большинства, против - 57 представителей оппозиционных партий.

Украинской стороне должна была быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, - всего около 100 БТР, а также запасные части.