Эрдоган: Нетаньяху ждет участь Милошевича

«Нетаньяху… будет передан под суд не только как военный преступник, но и как мясник Газы, подобно Милошевичу», - заявил турецкий президент.

«Западные страны оказывают Израилю безоговорочную поддержку в убийстве детей... Международные организации и СМИ не могут произнести ни слова в защиту своих убитых коллег. Именно они годами читали нам лекции о демократии и праве. Не они ли говорили о свободе слова? Газа послужила лакмусовой бумажкой для глобальной системы. То, чему мы стали свидетелями, показало нам истинное лицо многих структур - от западных демократий до глобальных корпораций. ООН институционально не выдержала испытания Газой», - заявил турецкий президент.

Слободан Милошевич - президент Сербии в 1989-1997 годах, а затем президент Союзной Республики Югославия (СРЮ) в 1997-2000 годах. Был одной из центральных фигур в событиях распада Югославии и кровопролитных вооруженных конфликтов, которые сопровождали этот процесс. Милошевич был обвиняемым Международного трибунала по бывшей Югославии. Умер в тюремной камере в Гааге 11 марта 2006 года.