17 млн манатов на реконструкцию дороги от Суговушана до Кельбаджара распоряжение президента
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по реконструкции автомобильной дороги Суговушан - Сарсангское водохранилище - Гозлукерпю - Кельбаджар».
Согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Суговушан - Сарсангское водохранилище - Гозлукерпю - Кельбаджар протяженностью восемьдесят километров из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года №3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 17 миллионов манатов.