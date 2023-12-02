Как завершился InMerge Innovation Summit в Баку фото
Как уже сообщалось, в Баку проходит инновационный саммит InMerge Innovation Summit, организованный PASHA Holding. Он считается крупнейшим саммитом по инновациям в регионе. В нем принимают участие ведущие компании региона, стартапы, а также инвесторы, чтобы обсудить инновации.
Во второй, последний, день на саммите выступил соучредитель и технический директор Tesla Inc. Дж. Б. Штраубел, он рассказал о своем знакомстве с Илоном Маском, поделился с участниками мероприятия о первых дней работы в компании Tesla и до сегодняшнего дня.
После выступили генеральный директор группы компаний Trendyol Эрдем Инан, заместитель исполнительного директора PASHA Holding Фарид Мамедов, основатель Shazam Крис Бартон и главный операционный директор Uzum Роман Лаврентьев, которые обсудили будущее умных экосистем. Крис Бартон также рассказал о том, как создал Shazam и как другие могут добиться подобного успеха.
Наряду с этим были проведены дискуссии и воркшопы на тему цифровой и электронной коммерции. Свои идеи представили и стартапы стран региона.
В завершение мероприятия Агентство инноваций и цифрового развития вручило награды стартапам. Победитель конкурса стартапов INBattle получил от PASHA Holding приз в 15 тысяч долларов.