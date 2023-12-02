Как уже сообщалось, в Баку проходит инновационный саммит InMerge Innovation Summit, организованный PASHA Holding. Он считается крупнейшим саммитом по инновациям в регионе. В нем принимают участие ведущие компании региона, стартапы, а также инвесторы, чтобы обсудить инновации.

Во второй, последний, день на саммите выступил соучредитель и технический директор Tesla Inc. Дж. Б. Штраубел, он рассказал о своем знакомстве с Илоном Маском, поделился с участниками мероприятия о первых дней работы в компании Tesla и до сегодняшнего дня.