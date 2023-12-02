Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по районам в Ливане, откуда были выпущены снаряды в сторону района горы Дов на севере еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана в направлении района горы Дов на севере Израиля. Снаряды упали в незаселенной местности. Также был зафиксирован запуск [снарядов] по району Мисгав-Ам на севере Израиля», - говорится в сообщении.

«В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда производились запуски», - добавили в армейской пресс-службе.