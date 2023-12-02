Эрдоган: Защита Газы – это защита Стамбула

Принятая Генассамблеей ООН резолюция с 121 голосом "за" прекращение огня в Газе осталась без последствий. С одной стороны, 121 страна выступает против пролития крови, с другой - небольшое количество стран поддерживает Израиль. Такая система не может принести мира и надежды человечеству. Как передает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 39-м заседании министров государств-членов Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества.

"Газа стала лакмусовой бумажкой для мировой системы. События показали истинное лицо многих структур, от западных демократий до глобальных корпораций. ООН не смогла адекватно ответить на кризис в Газе. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция с 121 голосом "за" осталась без последствий. Это не повлияло на прекращение кровопролития. Это демонстрирует, в каких тисках зажат мусульманский мир численностью 2 млрд человек. С одной стороны, 121 страна выступает против пролития крови, с другой - небольшое количество стран поддерживает Израиль. Такая система не может принести мира и надежды человечеству", — заявил Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что исламский мир должен обеспечить защиту территории Газы и не допустить ее оккупации со стороны Израиля. Эрдоган также обвинил Нетаньяху в экспансионистских устремлениях, цели которого выходят за рамки Газы или Рамаллы.

"Защита Газы и Палестины сегодня – это защита Мекки, Медины, Стамбула, Иерусалима, а также Дамаска, Бейрута, Багдада и других исламских городов. Если мы будем действовать, осознавая, что мы единая большая семья, никто не сможет угрожать нам", — заключил Эрдоган.