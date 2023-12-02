Британская разведка оценила потери в российской армии

Средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Москве, заявили в Минобороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, в период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 тысяч до 240 тысяч военнослужащих ранеными и около 50 тысяч убитыми. Наемники группы «Вагнера», вероятно, потеряли около 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

Таким образом, в целом российская сторона, вероятно, потеряла около 220-280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Общие потери российских комбатантов оцениваются в диапазоне от 290 до 350 тысяч человек.

По данным британской разведки, среднее значение диапазона оценок составляет 320 тысяч общих потерь российских комбатантов.

Однако «даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за давно устоявшейся культуры нечестных отчетов в вооруженных силах», отмечают в Минобороны Британии.