Погода в Азербайджане ухудшится

В Баку и на Апшеронском полуострове с 5 по 6 декабря ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, днем местами до 30-32 м/с, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что с вечера 6 декабря до вечера 7 декабря временами будут идти дожди, 7 декабря в некоторых частях полуострова возможны ливни.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана (в основном в восточных районах) с вечера 5 декабря до второй половины дня 6 декабря в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. В горных районах выпадет снег.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8 градусов.